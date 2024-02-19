Настя Каменських розчулила неочікуваним дуетом з автором хітів Енріке Іглесіаса

Співачка Настя Каменських потішила шанувальників неочікуваною новинкою.

Артистка представила новий трек Con Amor Se Cura. Композицію знаменитість створила з відомим кубинським артистом, музичним продюсером та автором треків для популярних зірок, серед яких Енріке Іглесіас, Descemer Bueno.

Настя Каменських та Descemer Bueno / Фото: Пресслужба NK

Настя Каменських також прокоментувала, що саме хотіла донести своїм новим треком. За словами виконавиці, в пісні співається про те, що любов – завжди всіх об'єднує.

"Хоч ми з Descemer Bueno із різних частин світу, нас об'єднала творчість та любов до музики. Наша пісня про вміння любити — про те, що об'єднує нас всіх, звідки б родом ми не були. Українці, як ніхто, знають, що таке біль і страждання, наскільки страшне таке явище, як війна. Але також українці — незламна нація, яка навіть в таких жахливих умовах зберегла своє вміння любити, відчувати світлі та добрі почуття. Саме їх нам і хотілося б подарувати кожному слухачу!" – висловилася про дует артистка.

Настя Каменських / Фото: Пресслужба NK

До речі, Настя Каменських та Descemer Bueno вже навіть представили спільний кліп на пісню Con Amor Se Cura. У відеороботі глядачі можуть побачити процес створення композиції у студії, а також моменти щастя та проявів різних видів любові між людьми.

Настя Каменських та Descemer Bueno / Фото: Пресслужба NK

Зокрема, у зніманнях кліпу Насті Каменських також взяли участь чимало українських зіркових родин. Серед них були – футболіст Олександр Зінченко з дружиною Владою та доньками, ведучий Тімур Мірошниченко з коханою та дітьми, співачка Гайтана з донечкою, виконавиця Альона Омаргалієва з сином та сім'я шоумена Григорія Решетніка.

У кінці кліпу глядачі зможуть побачити особливу картину, яку Настя Каменських та Descemer Bueno разом намалювали у студії, а діти з Ірпеня, які втратили свої домівки та живуть у модульному містечку, додали свої малюнки, де кожен із них намалював, що для них означає слово "любов".

Настя Каменських та Descemer Bueno / Фото: Пресслужба NK

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