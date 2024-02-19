Настя Каменських розчулила неочікуваним дуетом з автором хітів Енріке Іглесіаса

Артистка представила новий трек Con Amor Se Cura.
Співачка Настя Каменських потішила шанувальників неочікуваною новинкою.
Артистка представила новий трек Con Amor Se Cura. Композицію знаменитість створила з відомим кубинським артистом, музичним продюсером та автором треків для популярних зірок, серед яких Енріке Іглесіас, Descemer Bueno.
Настя Каменських також прокоментувала, що саме хотіла донести своїм новим треком. За словами виконавиці, в пісні співається про те, що любов – завжди всіх об'єднує.
"Хоч ми з Descemer Bueno із різних частин світу, нас об'єднала творчість та любов до музики. Наша пісня про вміння любити — про те, що об'єднує нас всіх, звідки б родом ми не були. Українці, як ніхто, знають, що таке біль і страждання, наскільки страшне таке явище, як війна. Але також українці — незламна нація, яка навіть в таких жахливих умовах зберегла своє вміння любити, відчувати світлі та добрі почуття. Саме їх нам і хотілося б подарувати кожному слухачу!" – висловилася про дует артистка.
До речі, Настя Каменських та Descemer Bueno вже навіть представили спільний кліп на пісню Con Amor Se Cura. У відеороботі глядачі можуть побачити процес створення композиції у студії, а також моменти щастя та проявів різних видів любові між людьми.
Зокрема, у зніманнях кліпу Насті Каменських також взяли участь чимало українських зіркових родин. Серед них були – футболіст Олександр Зінченко з дружиною Владою та доньками, ведучий Тімур Мірошниченко з коханою та дітьми, співачка Гайтана з донечкою, виконавиця Альона Омаргалієва з сином та сім'я шоумена Григорія Решетніка.
У кінці кліпу глядачі зможуть побачити особливу картину, яку Настя Каменських та Descemer Bueno разом намалювали у студії, а діти з Ірпеня, які втратили свої домівки та живуть у модульному містечку, додали свої малюнки, де кожен із них намалював, що для них означає слово "любов".
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