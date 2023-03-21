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Настя Каменських розчулила новою проникливою піснею, яку присвятила сильному українському народу

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
350
Час на прочитання
2 хв
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Настя Каменських розчулила новою проникливою піснею, яку присвятила сильному українському народу

Настя Каменських / Фото: Пресслужба NK

Артистка представила композицію "Душа", а також яскравий кліп на неї.

Українська співачка Настя Каменських потішила прихильників новинкою. Виконавиця презентувала трек під назвою "Душа".

Композиція, яка зірка співала у тому числі й речитативом, присвячена сильному та вольовому українському народу, а саме його душі.

"Здавна наші пращури вважали, що душа – то є дзеркало у внутрішній світ людини. Це цілий Всесвіт. Зв'язок із нашим минулим та сучасним, який таїться в ДНК нашого народу. Це наймогутніші сили природи, що збиралися воєдино, аби зміцнити нашу віру та любов", - зазначила артистка.

Настя Каменських також представила кліп на пісню "Душа". У новій відеороботі виконавиця відобразила важливі елементи української культури та етносу. У кліпі можна побачити традиційне українське вбрання, яке виготовлене на сучасний лад, барвисте намисто та один із головних оберегів – ляльку-мотанку, яку співачка створила разом з майстринею Яною Дерезою.

Настя Каменських / © Пресслужба NK
Настя Каменських / Фото: Пресслужба NK

"Важливим елементом кліпу став прообраз жінки-берегині, давній оберіг вузликова лялька, яку також називають мотанкою. Вона закарбувала в собі традиції наших предків. Мотанка була сильним захистом душ від усіх бід. Завжди приносила в дім мир та надію у світле майбутнє. Тому мені важливо було принести цю енергію в серця слухачів. Адже зараз кожен українець всередині палко бажає знову відродити мирне життя на своїй землі та возз'єднатися зі своїми близькими", - пояснила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно артист MONATIK тішив прихильників новинкою. Співак випустив мотиваційний трек "Сила", яким він розпочинає нову сторінку у творчості.

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Дата публікації
Перегляди
350
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