Настя Каменських розчулила зустріччю з українськими військовими у реабілітаційному центрі

Українська співачка Настя Каменських поділилася, як підтримує моральний дух українських військових.

Так, у перервах між концертами зірка займається благодійністю та їздить до дитячих будинків, притулків для тварин та військових шпиталів. Зокрема, нещодавно перед виступом в Одесі Настя завітала до реабілітаційного центру, де українські військові проходять лікування після поранень.

Захисники зустріли артистку радісними оплесками. Під час зустрічі Каменських виконала виконала пісні "Я – Україна", "Тримай" та "Ой, у лузі червона калина". Це дозволило українським бійцям хоч на декілька годин відволіктися від усього та підняти настрій під час реабілітації.

Настя Каменських у реабілітаційному центрі

"На жаль, зараз в Україні не буває ні дня без тривог та сумних новин, від яких розривається серце. Саме через обстріли ми переносили мій концерт у Одесі. Зараз будь-яка можливість отримати позитивні емоції – безцінна. Спілкування з військовими – це потужний обмін енергією. У них палаючі очі, в них стільки сили і жаги до життя, щастя і віри в краще. Навіть складно уявити, що ще нещодавно ці хлопці проходили справжнє пекло. І, звісно, я дуже вдячна цим людям за те, що вони роблять для країни. Якби не вони, ми б взагалі не могли проводити ніякі концерти. Тому для мене було дуже важливо подивитись кожному у вічі і сказати: "Дякую". І їм має бути вдячний кожен із нас!", – ділиться враженнями співачка.

Настя Каменських у реабілітаційному центрі

Настя Каменських

Нагадаємо, нещодавно популярний гурт "Курган і Агрегат" приголомшив сумою, яку вони зібрали для ЗСУ в рамках свого концертного туру.