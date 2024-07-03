Настя Каменських розкрила свій секрет догляду за обличчям і відповіла, чи робила пластику

Українська співачка Настя Каменських розповіла про свій щоденний догляд за собою.

Так, артистка переконує, що категорично проти будь-яких ін'єкцій краси чи хірургічних втручань. Тож, про стан своєї шкіри вона дбає здебільшого самостійного за допомогою домашнього догляду. У цьому їй час від часу допомагає косметолог. Зокрема, Настя щоранку й щовечора проходить три етапи догляду за обличчям.

"Мій ранковий догляд складається з декількох етапів, а саме: очищення, тонізування, зволоження. Спочатку я вмиваюсь крем-пінкою, після чого наношу два тоніки. Один із них з легким ефектом пілінгу. Інший – нейтралізуючий", - поділилася зірка в коментарі РБК-Україна.

Також Каменських ретельно захищає свою шкіру від сонця. Саме тому завжди наносить сонцезахисний крем і уникає тривалого перебування під відкритим сонцем.

"Потім я наношу крем, обов'язково з SPF-захистом шкіри від сонця, щоб не було пігментних плям. Якщо я розумію, що буду проводити багато часу під відкритим прямим сонцем, то одягаю сорочку, яка закриє тіло, а також ношу капелюха з полями, щоб він приховував моє обличчя", - пояснила виконавиця.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Окрім того, NK є прихильницею масажів для обличчя, які вона часто робить самостійно, переглядаючи безкоштовні відео-інструкції у Мережі.

"Також мені дуже допомагають масажі обличчя. А ще я щодня планую робити гімнастику для обличчя. Зараз існує багато дієвих технік самомасажу, в Інтернеті в безкоштовному доступі є дуже багато класних відео", - наголосила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських неочікувано повернулася до України з Мексики. Співачка вже встигла проїхатися київським метро й погуляти Хрещатиком. Реакція людей на зірку з'явилася в Мережі.

Настя Каменських прогулялася Хрещатиком і показалася в метро

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