Настя Каменських розплакалася на відео і отримала порцію хейту від фанів

Зірку розкритикували за ролик.
Співачка Настя Каменських, схоже, дещо стомилася через свій щільний графік.
Артистка дала волю емоціям та розплакалася дорогою у справах. У своєму TikTok зірка розмістила відео, де сидить в машині без макіяжу та із зібраним волоссям, а по її обличчю котяться сльози.
@nkofficial
Иногда и так бывает …♬ оригинальный звук - NK
Що сталося, знаменитість не пояснила, лише написала наступне: "Іноді буває і так".
Частина фанів підтримала кумирку в коментарях. Втім, багато юзерів засудили Настю за "нещире" відео.
- Коли тиснеш сльози, а вони не течуть
- Ті, хто плачуть по справжньому, на камеру не плачуть
- Що для звичайної людини горе, для публічної – хайп
- Ох і акторка
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