Настя Каменських розплакалася на відео і отримала порцію хейту від фанів

Настя Каменських розплакалася на відео і отримала порцію хейту від фанів

Зірку розкритикували за ролик.

Співачка Настя Каменських, схоже, дещо стомилася через свій щільний графік.

Артистка дала волю емоціям та розплакалася дорогою у справах. У своєму TikTok зірка розмістила відео, де сидить в машині без макіяжу та із зібраним волоссям, а по її обличчю котяться сльози.

Що сталося, знаменитість не пояснила, лише написала наступне: "Іноді буває і так".

Частина фанів підтримала кумирку в коментарях. Втім, багато юзерів засудили Настю за "нещире" відео.

Коли тиснеш сльози, а вони не течуть

Ті, хто плачуть по справжньому, на камеру не плачуть

Що для звичайної людини горе, для публічної – хайп

Ох і акторка

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