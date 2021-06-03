Настя Каменських розповіла, у яких стосунках з ексдружиною Потапа Іриною Горовою

Також артистка зізналася, чи спілкується з сином Потапа Андрієм.

Українська співачка Настя Каменських, яка показала, як важко їй далися знімання кліпу "Красное вино", розповіла про свої стосунки з ексродиною Потапа.

У інтерв'ю, яке вийшло на YouTube-каналі DOROTYE, виконавиця чесно зізналася, що чудово спілкується з 12-річним сином свого чоловіка Андрієм від попереднього шлюбу з Іриною Горовою.

Потап з сином / instagram.com/realpotap

"Він дуже творчий хлопчик, дуже схожий на Льошу. Такий, теж, вигадує. У нас є така окрема будівля, студія. І мінікінотеатр. І, звичайно, на цьому кінотеатрі чудово можна грати у відеоігри. І там що вихідних рубляться Льоша зі своїм сином. У нас чудові стосунки, ми бачимося. Він приїздить до нас у гості постійно, з ночівлею. Льоша дуже багато приділяє часу, це теж дуже важливо. Мій Льоша - дуже класний приклад для наслідування як чоловіка", - розповіла Настя.

А от на запитання, чи спілкується Каменських з ексдружиною Потапа, його бізнес-партнеркою Іриною Горовою, Настя відповіла:

"У нас нема жодних стосунків", - коротко сказала Настя.

Ірина Горова з сином Андрієм і Потапом / instagram.com/gorovaya_irina

Зазначимо, що Настя Каменських і Потап розсекретили свої стосунки у травні два роки тому. У цей же день пара зіграла весілля. До Насті Потап протягом 14 років був одружений зі своєю бізнес-партнеркою Іриною Горовою. Подружжя не жило разом п'ять років і 2014-го офіційно розлучилося. У експодружжя є спільний син, 12-річний Андрій.

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