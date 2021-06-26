Настя Каменських розповіла, як грала в казино в Лас-Вегасі

Артистка заявила, що добре грає в карти.

Співачка Настя Каменських зізналася, що вона азартна жінка.

Так, нерідко, під час гастролей Америкою виконавиця проводила час в казино. У програмі "Світське життя" зірка розповіла, що грає виважено та контролює свої гроші.

"Я грала дуже багато де, це правда і мені це дуже подобається. І в Монако, і, звичайно, коли ми потрапляємо до Лас-Вегаса, ви можете знайти мене десь в Bellagio. Але я скажу так – я собі виділяю якийсь ліміт, я просто класно ще граю в покер. У мене може бути 4-5 годин, Льоша мене залишає або стоїть біля мене і дивиться, як я це роблю. Але коли я розумію, що я виходжу в нуль, я у свій борг не заходжу. Ось це мій такий секрет. Я розумію, що я награлася, отримала задоволення, досить", – поділилася артистка.

Улюблена гра NK – покер. Співачка зазначила, що у неї дуже ігрова сім’я. Так, виконавиця пригадала, як в дитинстві на кухні її батьки грали в преферанс із колегами з хору Верьовки.

Крім того, знаменитість розповіла, що вдома з друзями полюбляє грати в кості. От лише не на гроші, а на роздягання.

"Ви знаєте, ми голі сидимо вдома. Але чесно скажу, що просто кайфуємо. Звичайно, у кожного різна реакція, тому що з Льошею можна так догратися, що він може перевернути стіл. На гастролях ми одного разу грали в мафію. Величезний колектив, щось ми чекали на свій виступ, і він перевернув стіл. Він був такий злий, а я кажу: "Льоша, це ж просто гра". А він каже: "Я спортсмен", – і це класно, насправді", – розповіла Каменських.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво пригадав, як одного разу програв усі гроші. Більше шоумен не грає в азартні ігри.

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