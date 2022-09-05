Настя Каменських розповіла, як війна вплинула на її стосунки з Потапом та за які гроші живе подружжя

Українська співачка Настя Каменських майже через пів року після повномасштабного вторгнення РФ до України повернулася додому.

Як відомо, за декілька днів до нападу росії на Україну Настя Каменських разом із Потапом та їхніми мамами виїхали до Іспанії, де співачка мала писати новий іспанськомовний альбом.

У програмі ЖВЛ артистка поділилася, що тоді ніхто з них навіть подумати не міг, що станеться 24 лютого:

"Ми поїхали до Мадрида і взяли мам, тому що в мене після смерті батька, я намагаюся часто вивозити свою маму, вона дуже сумує, їй важко. Коли ти береш одну маму, другу ти не можеш не взяти, у нас так прийнято в родині. І вони поїхали. Я не знаю, як так всесвіт розпорядився, чому ми опинилися в іншому місці", - сказала Настя.

У перші дні війни, попри шок і паніку, пригадує Настя, вони з Потапом на відстані допомагали країні, чим могли:

"Льоша просто 40 людей одразу евакуював з-під Києва на захід України, звичайно, кошти, що ми могли, в мене була стрічка, що встигала бачити, все відправляла. У мене досі 24-те, як у нас у всіх", - сказала артистка.

Далі співачка почала давати благодійні концерти в різних куточках світу. За цей час її голос встигли почути не лише в Європі, а й у Латинській Америці. А ще Настя записала декілька пісень, присвячених війні в Україні.

Саме співами виконавиця збирає кошти для України. Запевняє, і вона, і Потап за кордоном не сидять на місці:

"Льоша туди, я туди. В нього інший благодійний проєкт, яким він почав займатися, розробляє дуже багато, ще й концерти. Він теж був у багатьох країнах. Наша сім'я зібрала 75 мільйонів гривень за весь цей час, і ми будемо продовжувати", - зауважила Каменських.

Настя Каменських і Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

Настю й Потапа війна лише зблизила. Обоє відчули, наскільки важлива підтримка одне одного в такий важкий період:

"Тому що ти акумулюєшся. Звичайно, ми такі стали, можна сказати, партнери, такі містер і місіс Сміт. Треба зібратися і що ми своєю сім'єю, що ми можемо зробити, йти і просто рвати", - додала артистка.

Як зізналася Настя, у їхньої родини, як і у багатьох українців, заробітків зараз немає:

"Ми зараз нічого не заробляємо. Єдине, що я намагаюся з музикантами, коли їжджу, в них сім'ї, діти, побільше їх привозити. Таке складне питання, тому що нема нічого. Але всі ті кошти, які ми накопичили за довоєнний час, які були відкладені для кліпів, для проєктів, зараз живемо на ці кошти", поділилася співачка.

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/realpotap

В Україні Каменських встигла зустрітися з дітками в лікарні Охматдит, їздила до Ірпеня, аби підтримати наших волонтерів, а після цього знову вирушила за кордон співати і говорити про війну:

"На жаль, кажу, бо я просто хочу лежати вдома. Але я продовжую свій шлях, потім додому, приїду, ще раз поцілую і вирушу. Буду такими наїздами", - сказала Каменських.

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