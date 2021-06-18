Настя Каменських розповіла, як їй пропонували інтим за гроші

Та як на такі пропозиції реагував її чоловік.

Популярна співачка Настя Каменських, яка нещодавно ділилася зворушливою історією кохання її батьків, привідкрила ще одну завісу свого життя.

Так, виконавиця розповіла як на початку музичної кар'єри до неї чіплялися багатії та пропонували інтим за гроші. На що вона просила допомоги у свого майбутнього чоловіка Потапа.

"Це було дуже давно, як тільки гурт став популярним. Олексій завжди мені допомагав, і я його просила про це. Одного чоловіка навіть побила трояндами із шипами", - зазначила зірка у новому випуску "29 запитань" від Люкс ФМ.

instagram.com/kamenskux

Однак від невинних чоловічих залицянь Настя не відмовилася б. Артистка зізналася, що їй приємно, коли на неї звертають увагу симпатичні чоловіки. Ба більше, вона просто обожнює, коли Потапу симпатизують інші жінки.

"Мене це заводить. Подобається, що він подобається комусь, але він лише мій. Ми нещодавно це обговорювали. Він думає так само", – розповіла Каменських.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських зізналася, у яких стосунках вона з ексдружиною Потапа Іриною Горовою. Також зірка розповіла, чи спілкується з сином Потапа Андрієм.

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