Настя Каменських розсекретила, хто їй допомагає боротися з відчаєм у складні часи

Українська співачка Настя Каменських розсекретила, як долає кризові моменти у житті.

Зокрема, у фотоблогу зірка опублікувала знімок зі своїм домашнім улюбленцем – собакою Мімі. За словами Насті, саме її близькі та тваринка допомагають витримувати нестабільні емоційні періоди. Артистка також зазначила, що їй йде на користь відволікання від буденних справ і час для себе. До того ж Каменських звертається до дихальних вправ самозаспокоєння.

"Мабуть, у багатьох з нас зараз емоційно важкі дні. І навіть крізь усмішку видно біль і смуток в очах. У такі моменти важливо підтримувати одне-одного та не забувати про ментальне здоров'я. Мені допомагає спілкування з близькими, обійми з моєю Мімі. Я за те, щоб говорити про те, що всередині, а рідні завжди знаходять потрібні слова і зрозуміють навіть коли вони не потрібні. З негативними думками я також справляюся займаючись тим, що приносить задоволення і допомагає відволіктися. А якщо до цього ще додати прості дихальні вправи, то можна знизити рівень тривожності та заспокоїтись", - поділилася співачка.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Окрім того, Настя звернула увагу підписників на допомогу спеціалістів і пояснила, що звертатися до них має стати нормою. Бо лише навчившись опановувати емоції, ми зможемо здолати ворога й завжди знайдемо ресурс для допомоги іншим.

"Як би важко зараз не було, ми є: тут і зараз. Ми продовжуємо наше життя і у ньому важливо триматися поряд. А також не знецінювати психологічні проблеми чи травми. Якщо раптом ви відчуваєте, що самостійно не можете впоратись, не соромтеся звертатися до фахівців. Не втомлююсь повторювати: тільки здорові емоційно і фізично ми здатні допомагати та піклуватися про інших", - додала Каменських.

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька також розповідала про постійний стрес. Як відомо, коханий ведучої зараз перебуває на фронті, тому її думки постійно про нього. Зірка вже відповіла, де він воює.

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