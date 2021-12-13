Настя Каменських розсекретила, як харчується перед Новим роком, аби привести себе в форму

Настя Каменських розсекретила, як харчується перед Новим роком, аби привести себе в форму

Артистка розповіла прихильникам декілька своїх секретів.

Співачка Настя Каменських поділилася, як готується до святкування Нового року.

Так, артистка не лише прикрашає будинок, обирає ефектне вбрання, а й приводить у форму своє тіло. Знаменитість розсекретила, як харчується перед святами, аби мати бездоганний вигляд. На сторінці в Instagram зірка опублікувала декілька головних правил.

"Почну з головного: якщо ви хочете привести себе у форму, не можна голодувати та урізати раціон сильно та різко. Харчування має залишатися збалансованим. Інакше – стрес для організму, а від стресу зовнішній вигляд точно не покращується. Якщо ви щодня їсте солодке, не треба одразу прибирати його. Краще замінити некорисні солодощі корисними – фруктами. Але й ними можна перебрати за калоріями. Тому важлива міра. Декілька мандарин на день, 1 хурма, жменя винограду (хоч і фрукт, але досить калорійний, тому обережно). А ще, у всіх фруктах теж є цукор, тому їх краще їсти до 16:00", – поділилася зірка.

Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

Також Каменських зауважила, що важливо не пропускати прийоми їжі, зазначивши, що правило "не їсти після 18:00" працює лише, якщо лягати спати о 21-22:00. Вона додала, що вечеря має бути за 3-4 години до сну.

Крім того, Настя порадила фанатам рідше їсти не вдома.

"Я сама обожнюю кудись вибратися, але у закладах їжа частіше калорійніша, жирніша, солодша. Або не соромтеся запитувати технологічну карту страв, де вказано їхню харчову цінність", – додала вона.

Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

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