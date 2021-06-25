Настя Каменських спантеличила фото у ліжку: "Здалося, що ви народили дитинку"

Настя Каменських спантеличила фото у ліжку: "Здалося, що ви народили дитинку"

Фани подумали, що зірка тримає на руках дитину.

Співачка Настя Каменських спантеличила фанів новим знімком.

У фотоблогу артистка запостила світлину, на якій позувала, лежачи на ліжку. Зірка прикрила оголене тіло білою ковдрою.

instagram.com/kamenskux

"Подорослішала - це коли покупка класної подушки і ковдри дуже піднімають настрій", – написала вона.

Втім, деякі юзери спершу подумали, що Настя тримає на руках новонароджене маля.

Здалося, що ви народили дитинку і її тримаєте

На дитину в ковдрі схоже

Я подумала, що скоро ляля буде! Дай Бог

Також фани потішили кумирку компліментами, зазначивши, що Каменських дуже красива без макіяжу: "Така красива без мейка, на іспанку схожа", "Красуня", "Розкішна Настя".

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розповіла, як їй пропонували інтим за гроші. Також зірка поділилася, як на такі пропозиції реагував її чоловік.

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