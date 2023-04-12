Настя Каменських спантеличила зізнанням, що вони з Потапом не разом

Особисте життя українського зіркового подружжя Насті Каменських і Потапа досі для фанів залишається загадкою.

Попри те, що артисти публічно стверджують, що в їхніх стосунках ніби все добре і вони не розлучаються, тим не менш є факти, які говорять протилежне.

Так, у розпорядженні сайту ТСН.ua опинилася переписка Каменських з одним з представників ЗМІ. Журналіст звернувся до Насті з проханням, аби вона звернула увагу Потапа на його повідомлення.

Втім, співачка приголомшила відповіддю. Настя написала, що не зможе передати Потапу нічого через вагому причину: "Ми ж не разом зараз".

Настя Каменських / Фото: ТСН.ua

Зазначимо, що чутки про те, що в стосунках Насті Каменських і Потапа не все гаразд з'явилися ще наприкінці минулого року. Пара різко перестала ділитися спільним контентом, вітати публічно одне одного зі святами і взагалі згадувати другу половину. Саме це фанів і насторожило.

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Згодом експідопічна Потапа GIP C звинуватила його у сексуальних домаганнях, а відомий блогер зазначив, що це стало останньою краплею для Каменських і вона подала на розлучення.

На нещодавньому концерті в Києві артистка сказала, що інформація про її розрив з Потапом – брехня. Та дехто з фанів вважає, що співачка говорить неправду, бо просто не хоче привертати увагу до цієї непростої теми.

Потап і Настя Каменських одружилися 2019 року під Києвом

Нагадаємо, що 2019 року Настя Каменських і Потап справили пишне весілля у Києві. А за два роки до цього пара потайки одружилася у Лас-Вегасі.

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