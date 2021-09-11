Настя Каменських у білому бікіні спричинила фурор фото пружних апетитних сідниць

Виконавиця показала фігуру у купальнику.

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно демонструвала соковиту фігуру, знову потішила своїх прихильників знімком в бікіні.

Так, у фотоблогу знаменитість розмістила світлину з відпочинку в Туреччині, де постала у білому бікіні. На знімку артистка позувала на тлі джакузі та Середземного моря, стоячи спиною до камери. Зірка похвалилася своїми пружними апетитними сідницями.

Настя Каменських у бікіні / instagram.com/kamenskux

За 10 годин допис зібрав понад 100 тисяч вподобань та 800 коментарів. Так, фани писали під знімком, що у Насті сексі форми.

Кайфова

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Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських у халатику на голе тіло влаштувала фотосет на ліжку. Шанувальники зірки були у захваті.

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