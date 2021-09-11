Настя Каменських у білому бікіні спричинила фурор фото пружних апетитних сідниць

Виконавиця показала фігуру у купальнику.
Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно демонструвала соковиту фігуру, знову потішила своїх прихильників знімком в бікіні.
Так, у фотоблогу знаменитість розмістила світлину з відпочинку в Туреччині, де постала у білому бікіні. На знімку артистка позувала на тлі джакузі та Середземного моря, стоячи спиною до камери. Зірка похвалилася своїми пружними апетитними сідницями.
За 10 годин допис зібрав понад 100 тисяч вподобань та 800 коментарів. Так, фани писали під знімком, що у Насті сексі форми.
- Кайфова
- Вогонь
- Розкішна фігура
- Нова Кім
Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських у халатику на голе тіло влаштувала фотосет на ліжку. Шанувальники зірки були у захваті.