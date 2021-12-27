Настя Каменських у червоних панчішках і напівпрозорій сукні позувала у ліфті

Настя Каменських у червоних панчішках і напівпрозорій сукні позувала у ліфті

Артистка розбурхала уяву шанувальників.

Українська співачка Настя Каменських знає, як потішити шанувальників оригінальними образами.

Цього разу знаменитість розбурхала уяву фанатів доволі відвертим вбранням. На сторінці в Instagram зірка поділилася декількома світлинами, зробленими у ліфті. Автором фотосету став Roman Kukulian.

instagram.com/kamenskux

На світлинах Настя постає у напівпрозорій невагомій сукні з пір'ям, а образ доповнили червоні панчохи та червоні рукавички. "Коли в запрошенні написано "одягніться повсякденно", - підписала жартома Каменських.

instagram.com/kamenskux

Своєю чергою, фанати зірки не втрималися, аби не зробити їй комплімент: "Неймовірний кежуал", "занадто гарна", "дайте "Оскар" цій богині", "дуже гарна і сексуальна", - пишуть фани під постом.

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