Настя Каменських у купальнику спокусливо вигнулася на газоні та похизувалася розкішними ніжками

Артистка показала струнку фігуру.

Популярна співачка Настя Каменських, яка нещодавно у відвертому інтерв'ю розповіла, як їй пропонували інтим за гроші, не припиняє хизуватися розкішними формами.

Так, на сторінці в Instagram виконавиця оприлюднила знімок, де млосно ніжиться на сонці. Зірка у жовтому купальнику та сонцезахисних окулярах спокусливо закинула руку за голову. На фото Настя позує на газоні, демонструючи довгі ноги та ідеальну засмагу.

instagram.com/kamenskux

"Дякую, Всесвіте, за ще один прекрасний день. На фото абсолютне блаженство", - коротко підписала допис артистка.

Фоловери співачки засипали її компліментами та зазначили, що вона має розкішний вигляд.

Настя, як завжди, неймовірна

Яка жінка, хочу собі таку ж

Яка ж ти красива

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських потішила шанувальників спокусливими світлинами. Зірка опублікувала знімки, де похизувалася підтягнутим тілом.

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