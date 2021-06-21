Настя Каменських у купальнику спокусливо вигнулася на газоні та похизувалася розкішними ніжками

Артистка показала струнку фігуру.
Популярна співачка Настя Каменських, яка нещодавно у відвертому інтерв'ю розповіла, як їй пропонували інтим за гроші, не припиняє хизуватися розкішними формами.
Так, на сторінці в Instagram виконавиця оприлюднила знімок, де млосно ніжиться на сонці. Зірка у жовтому купальнику та сонцезахисних окулярах спокусливо закинула руку за голову. На фото Настя позує на газоні, демонструючи довгі ноги та ідеальну засмагу.
"Дякую, Всесвіте, за ще один прекрасний день. На фото абсолютне блаженство", - коротко підписала допис артистка.
Фоловери співачки засипали її компліментами та зазначили, що вона має розкішний вигляд.
- Настя, як завжди, неймовірна
- Яка жінка, хочу собі таку ж
- Яка ж ти красива
Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських потішила шанувальників спокусливими світлинами. Зірка опублікувала знімки, де похизувалася підтягнутим тілом.