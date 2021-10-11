Настя Каменських у купальнику: топ відвертих фото співачки

Фігура артистки часто стає фанатам темою для обговорення.

Співачка Настя Каменських відома не лише своїми хітами, а й вродою.

Знаменитість не упускає можливості блиснути апетитними формами і обирає для цього відверті вбрання. В Instagram артистка, на сторінку якої підписалося понад 5,3 млн фоловерів, публікує світлини з відпочинку, зокрема, гарячі знімки у бікіні.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фотографій Каменських у купальнику.

instagram.com/kamenskux

Настя Каменських у бікіні / instagram.com/kamenskux

У колекції Насті сотні різноманітних купальників, у яких вона відверто позує та демонструє соковиті форми.

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

Тішить фанатів виконавиця і дуже пікантними світлинами. Зокрема, Каменських неодноразово оголювалася.

Оголена Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

Настя Каменських топлес / instagram.com/kamenskux

Настя Каменських топлес / instagram.com/kamenskux

Її тілу може позаздрити будь-яка красуня, та й сама зірка не може натішитися своєму відображенню у дзеркалі.

instagram.com/kamenskux

Втім, так було не завжди. Навесні артистка вперше показала, який вигляд мала в бікіні до приголомшливого схуднення. Настя запостила фотоколаж, на якому зібрала архівні знімки з відпочинку та сучасні.

Настя Каменських до та після схуднення / instagram.com/kamenskux

"Завжди максимально відкрита з вами, і хоч я довго соромилася і переживала, і дуже часто не сприймала себе, зараз я прийшла до того що ми повинні... Ми просто зобов'язані любити себе. Неважливо, скільки кілограмів, неважливо, який ми маємо вигляд. Головне - це прагнення і бажання ставати краще і сприймати саму себе. Не для інших, не для коментарів, не для громадської думки", – написала тоді зірка.

Фігура артистки дійсно зазнавала змін. Так, 2013 року Каменських ошелешила пишними формами. Подейкували, що співачка завагітніла. Зірка рішуче вирішила зайнятися спортом та перейти на правильне харчування. Вже згодом Настя приголомшила чудовими результатами та досі підтримує форму.

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

Віддані фанати співачки не стримують захоплення від форм кумирки. Вони зізнаються, що мріють мати таку ж фігуру та нерідко запитують секрет краси.

Пресслужба NK

instagram.com/kamenskux

Проте, артистка також частко наривається на критику у Мережі. Дехто вважає, що подібні публікації вже надто відверті. Але Каменських на це не зважає. Знаменитість нерідко говорила, що не реагує на хейт та продовжує насолоджуватися собою і своїм життям.

instagram.com/realpotap

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

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