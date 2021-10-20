Настя Каменських у купальнику зачарувала розкішним виглядом та підтягнутим пресом

Настя Каменських у купальнику зачарувала розкішним виглядом та підтягнутим пресом

Знаменитість показала фото з відпочинку.

Співачка Настя Каменських може зачарувати не лише своєю творчістю, а й вродою.

Знаменитість доволі часто це демонструє у своєму Instagram. Вона публікує різні фото, на яких позує у купальнику, спідній, або взагалі майже оголеною.

Цього разу артистка знову потішила своїх фанів. Настя показала, як відпочивала у Дубаї. Виконавиця опублікувала знімок, на якому позує в салатовому купальнику.

Настя Каменських у купальнику / instagram.com/kamenskux

Зірка обрала такий ракурс, який гарно продемонстрував її підтягнутий живіт.

Окрім цього, Каменських похвалилася соковитою та стрункою фігурою.

"Режим відпочинку ввімкнено", - коротко підписала фото знаменитість.

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