Настя Каменських у купальнику зачарувала розкішним виглядом та підтягнутим пресом

Знаменитість показала фото з відпочинку.
Співачка Настя Каменських може зачарувати не лише своєю творчістю, а й вродою.
Знаменитість доволі часто це демонструє у своєму Instagram. Вона публікує різні фото, на яких позує у купальнику, спідній, або взагалі майже оголеною.
Цього разу артистка знову потішила своїх фанів. Настя показала, як відпочивала у Дубаї. Виконавиця опублікувала знімок, на якому позує в салатовому купальнику.
Зірка обрала такий ракурс, який гарно продемонстрував її підтягнутий живіт.
Окрім цього, Каменських похвалилася соковитою та стрункою фігурою.
"Режим відпочинку ввімкнено", - коротко підписала фото знаменитість.
Читайте також: