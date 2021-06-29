Настя Каменських у обтислій неоновій сукні похизувалася розкішними формами

Артистка поділилася спокусливим знімком.

Популярна співачка Настя Каменських, яка нещодавно влаштувала імпровізований фотосет в бікіні вдома, продовжує тішити фанів звабливими знімками.

У фотоблогу артистка запостила декілька світлин, на яких позує у обтислій сукні зеленого відтінку. На фото Настя розбавила образ срібними прикрасами: сережками, підвіскою та браслетом.

instagram.com/kamenskux

"Ваші думки, ваш настрій і кожен день у вашому житті - нехай вони будуть яскравими", - підписала допис співачка.

instagram.com/kamenskux

Фоловери зірки не оминули її фото та засипали Настю компліментами. Вони зазначили, що знаменитість має розкішний вигляд.

Красива і сексуальна

Настя все красивіша і красивіша

Як завжди, маєш вигляд на мільйон

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських спантеличила шанувальників знімком у ліжку. Деякі юзери припустили, що Настя тримає на руках новонароджене маля.

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