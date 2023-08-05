Настя Каменських у плюшевому костюмі показалася без макіяжу на домашньому селфі

Українська співачка Настя Каменських показала, який вигляд має вдома.

Знаменитість поділилася з фанами в Instagram новою світлиною, на якій позує у своїй гардеробній в затишному плюшевому костюмі з коротким топом та шортиками.

На світлині Каменських показала, який вигляд має без яскравого макіяжу, а також поділилася своїми думками про догляд і турботу про себе.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Як зізналася артистка, останнім часом вона рідко дозволяла собі розслабитися та приділити час косметичним процедурам.

"Вирішила трохи приділити час саме собі! Собі як дівчині! Давно не давала собі повного внутрішнього дозволу на це, але мабуть, іноді треба. Для мене турбота про себе - це важлива частина здорового та збалансованого життя. Здоровий спосіб життя починається з уважного ставлення до свого тіла і душі. Кожен з нас заслуговує на трохи турботи про себе", - написала Каменських.

Нагадаємо, нещодавно Потап показав, як вони з Каменських на весіллі у Києві погуляли.

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