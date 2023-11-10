Настя Каменських у шкіряному пальті полежала посеред каміння в атмосферному чорно-білому кліпі

Українська співачка Настя Каменських сьогодні, 10 листопада, випустила новий атмосферний кліп на нову пісню "Зірка в небі".

Композиція вийшла двома мовами – українською та іспанською - "Mama Alma". Трек був написаний разом з легендарними іспанськими музикантами з гурту Funambulista Дієго Кантеро і Тато Латторе.

Ідея композиції народилась після того, як Настя Каменських разом з Дієго Кантеро виступила в Мадриді на благодійному концерті присвяченому Україні, де було зібрано понад мільйон 300 тисяч євро на допомогу Україні.

Настя Каменських

За словами Насті Каменських "Зірка в небі" – це пісня про почуття, про які хочеться мовчати.

"По-справжньому дорогі серцю моменти хочеться пережити з коханою людиною сам-на-сам, відчуваючи підтримку та безумовну всепоглинаючу любов, яка дарує сили подолати все, – впевнена співачка.

Режисером відео "Зірка в небі" виступив відомий український кліпмейкер Віктор Скуратовський. Сучасне життя бурхливе та швидке і воно часто не дає людям можливості зупинитися аби зафіксувати щасливий момент. Тому окрім самої Насті Каменських в кліпі задіяно багато акторів, щоб показати, що любов підвладна усім, незалежно від кольору шкіри, статі чи віку і саме це почуття робить усіх нас людьми – такими різними і схожими водночас.

Настя Каменських

Донат з кожного прослуховування буде спрямовано у ГО "Сенсоріка", яка опікується дітьми з особливими освітніми потребами. З цією громадською організацією співачка активно співпрацює вже не перший рік.

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