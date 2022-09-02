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Настя Каменських у спокусливому образі представила кліп, знятий до війни

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Настя Каменських у спокусливому образі представила кліп, знятий до війни

Настя Каменських

Співачка Настя Каменських оприлюднила кліп, що був знятий ще до повномасштабної війни.

Прем’єра кліпу Насті Каменських (NK) на нову українськомовну пісню "Кришталь" була запланована на березень, але через війну в Україні композиція побачила світ лише у вересні.

Як розповіла співачка у своєму Instagram, відео було зняте ще у середині лютого. Після початку бойових дій Каменскьих довго наважувалася на те, аби нарешті поділитися з шанувальниками своїм новим кліпом.

Остаточне рішення співачка прийняла після благодійних концертів у Європі. Під час виступів Каменських виконувала новий хіт "Кришталь", який припав до душі її слухачам. Порадившись із шанувальниками, NK все ж запрем'єрила пісню.

"Кришталь" – це пісня про тернистий шлях кохання. В ній спочатку був закладений трохи інший зміст. Але я зрозуміла, що зараз вона зазвучала зовсім інакше. Бо не дивлячись на романтизацію відносин у цей нелегкий час, є й інша сторона, з якою зіштовхуються лише деякі пари", - розповіла про композицію Каменських. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
223
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