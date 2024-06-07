Настя Каменських у топі та шортах похизувалася стрункою фігурою та розповіла, як тренується

Українська співачка Настя Каменських пояснила, чому змінила своє ставлення до спорту та як зараз тримає себе у формі.

Як зізнається артистка у фотоблогу, все життя її супроводжує спорт. Однак Настя зазначила, що на початку вона тривалий час виснажувала себе дуже великими навантаженнями, про що згодом пошкодувала.

"Все своє життя я намагалася контролювати кожен його аспект. Саме завдяки такому гіперконтролю та самодисципліні мені вдалося вперше прийти у свою ідеальну форму. Тоді я робила все: виснажливі тренування, суворий режим харчування, планування графіків відпочинку та роботи, доглядові процедури. Працювала, ніби робот, і сумлінно виконувала задачу за задачею. Це давало класні результати, які бачили всі. Але тоді я зовсім не замислювалась про те, які можуть бути наслідки таких навантажень", - зізналася зірка.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Тож, Каменських усвідомила, що не варто себе перенавантажувати і почала інакше ставитися до спорту. Зокрема, більше приділяти уваги турботі про себе та бути відданою не лише красивим формам, але й здоров'ю. Так, тепер стрункій фігурі зірка завдячує плаванню, йозі, розтяжці та вправам з корегування постави.

"Зараз вирішила докорінно переглянути своє ставлення до спорту та здорового способу життя. Я зрозуміла, що справжня турбота про себе повинна базуватися на любові до свого тіла, а не на виснаженні та постійній боротьбі. Саме так на зміну виснажливим силовим тренуванням у моє життя прийшли плавання, вправи для здорової спини, йога та розтяжка. Але найбільше я почала приділяти часу правильній та здоровій поставі. Тепер мої заняття спортом спрямовані не лише на досягнення естетики тіла, але й на постійне покращення здоров'я", - наголосила співачка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Майлі Сайрус розповіла про свої оригінальні тренування на підборах і розбурхала уяву фанів пікантним фотосетом з оголеними грудьми.

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