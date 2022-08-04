Настя Каменських у віночку в полі анонсувала вихід українськомовної пісні

Співачка Настя Каменських заінтригувала фанів прийдешнім випуском відеороботи на українськомовний трек "Коли мине війна".
Співачка Настя Каменських готує до випуску новий українськомовний трек "Коли мине війна" та мальовничий кліп до нього.
Про прийдешню прем'єру виконавиця повідомила на сторінці в Instagram і показала фрагмент відео. У ньому Каменських постає у білосніжній сукні, з віночком на голові, а знімання, судчи з кадрів у відео, відбувалися десь у полі.
"Коли мине війна". Пісня про любов, що живе поза часом і простором", - прокоментувала Настя.
Також артистка повідомила, що прем'єра відбудеться вже завтра, 5 серпня.
Своєю чергою, шанувальники співачки зазначили, що чекають виходу кліпу з нетерпінням: "Вау! Відчуваю як ця пісня залетить на перші місця в трендах", "дуже гарна", "не можу дочекатися", "Чекаю, це має бути щось неймовірне".
Як відомо, Настя Каменських з чоловіком Потапом та їхніми мамами за декілька днів до повномасштабного вторгнення РФ до України опинилися в Іспанії. Настя пояснила, що вони туди поїхали, аби попрацювати над альбомом і про війну не знали.
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