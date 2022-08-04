Настя Каменських у віночку в полі анонсувала вихід українськомовної пісні

Співачка Настя Каменських готує до випуску новий українськомовний трек "Коли мине війна" та мальовничий кліп до нього.

Про прийдешню прем'єру виконавиця повідомила на сторінці в Instagram і показала фрагмент відео. У ньому Каменських постає у білосніжній сукні, з віночком на голові, а знімання, судчи з кадрів у відео, відбувалися десь у полі.

"Коли мине війна". Пісня про любов, що живе поза часом і простором", - прокоментувала Настя.

Також артистка повідомила, що прем'єра відбудеться вже завтра, 5 серпня.

Своєю чергою, шанувальники співачки зазначили, що чекають виходу кліпу з нетерпінням: "Вау! Відчуваю як ця пісня залетить на перші місця в трендах", "дуже гарна", "не можу дочекатися", "Чекаю, це має бути щось неймовірне".

Як відомо, Настя Каменських з чоловіком Потапом та їхніми мамами за декілька днів до повномасштабного вторгнення РФ до України опинилися в Іспанії. Настя пояснила, що вони туди поїхали, аби попрацювати над альбомом і про війну не знали.

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