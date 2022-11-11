Настя Каменських у вишиванці заспівала із Артемом Пивоваровим запальну пісню на вірші Павла Тичини

Українська співачка Настя Каменських (NK) та Артем Пивоваров представили спільний запальний трек "Там у тополі".

Перший спільний дует виконавці записали у рамках проєкту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". Чорно-білий кліп, знятий на тлі українських краєвидів, артист запрем'єрив на своєму YouTube-каналі.

У основу музичної композиції лягли вірші відомого українського поета Павла Тичини - "Там тополі у полі" та "Де тополя росте...".

"У своїх творах Павло Тичина дуже майстерно описує природу та взаємодію людини з нею. Його поезія сповнена любов'ю до українських краєвидів. До того ж поет настільки влучно передає кожну деталь, що можна практично відчути буйний вітер, спів тополі чи шум жита, про які він пише. Багатьом українцям зараз дуже бракує рідних пейзажів, тож робота "Там у тополі" - можливість подумки перенестися набатьківщину під час прослуховування пісні або перегляду відео", - поділився Пивоваров.

Артем Пивоваров / Фото: Пресслужба Артема Пивоварова

Настя Каменських зізналася, що для неї участь у проєкті колеги була своєрідним експериментом, але вона із радістю долучила до створення нового звучання української класики.

"У пісні "Там у тополі" звучать слова славетного Павла Тичини з одразу двох неймовірних творів, у яких тополя — символ величі людського духу, його жага свободи та щастя. Сьогодні для всіх українців це має особливий сенс. Тому було по-справжньому хвилююче записувати цю роботу. Хотілося вокально передати ту енергію та міць, якими пронизані слова автора та підкреслити це якісним потужним музичним супроводом. Я думаю, що нам вдалося і, сподіваюся, слухачі відчують посил, який сам автор вкладав у кожне слово, і який ми постаралися відтворити у кожному звуці”, - поділилася Настя.

Настя Каменських (NK) / Фото: Пресслужба Артема Пивоварова

Читайте також: