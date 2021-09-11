Настя Каменських в халатику на голе тіло влаштувала фотосет на ліжку

Шанувальники зірки в захваті.
Відома співачка Настя Каменських, яка нещодавно у бікіні показала апетитні сідниці та груди, вирішила черговий раз потішити своїх шанувальників.
Так, зірка у своєму Instagram опублікувала досить таки відверті світлини. Вона вирішила влаштувати фотосет на ліжку. На знімках знаменитість позує в білому халатику, одягненому на голе тіло. А на одній світлині співачка грайливо приспустила своє вбрання.
"Гарної п'ятниці вам, друзі. Розповідайте, які плани на вихідні?" - поцікавилася зірка у своїх шанувальників.
Ошелешені фани не могли пройти повз та засипали артистку компліментами. Зокрема, у коментарях писали таке:
- Насте, ти просто сексі.
- Маєш розкішний вигляд.
- М’якого ліжка тобі, Насте!
Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських грайливо попозувала у ванній повністю оголеною. Тіло виконавиці прикривала лише піна.