Настя Каменських в халатику на голе тіло влаштувала фотосет на ліжку

Настя Каменських в халатику на голе тіло влаштувала фотосет на ліжку

Шанувальники зірки в захваті.

Відома співачка Настя Каменських, яка нещодавно у бікіні показала апетитні сідниці та груди, вирішила черговий раз потішити своїх шанувальників.

Так, зірка у своєму Instagram опублікувала досить таки відверті світлини. Вона вирішила влаштувати фотосет на ліжку. На знімках знаменитість позує в білому халатику, одягненому на голе тіло. А на одній світлині співачка грайливо приспустила своє вбрання.

Настя Каменських на ліжку / instagram.com/kamenskux

"Гарної п'ятниці вам, друзі. Розповідайте, які плани на вихідні?" - поцікавилася зірка у своїх шанувальників.

Настя Каменських в халатику / instagram.com/kamenskux

Ошелешені фани не могли пройти повз та засипали артистку компліментами. Зокрема, у коментарях писали таке:

Насте, ти просто сексі.

Маєш розкішний вигляд.

М’якого ліжка тобі, Насте!

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських грайливо попозувала у ванній повністю оголеною. Тіло виконавиці прикривала лише піна.

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