Настя Каменських відповіла, де Потап і чи розлучаються вони

Артистка дала відповіді на запитання, які дуже хвилюють її шанувальників.

Українська співачка Настя Каменських нарешті порушила мовчання стосовно того, що відбувається в її особистому житті.

Вже певний час у Мережі злі язики обговорюють ймовірне розлучення артистки з чоловіком, репером і продюсером Потапом. Мовляв, пара більше не публікує спільні романтичні фото, не вітає публічно одне одного зі знаковими святами і взагалі рідко говорить про другу половинку.

Спростування Потапа стосовно того, що вони з Настею не розлучаються, шанувальникам подружжя було недостатньо. І вони захотіли почути правду від Каменських особисто.

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/fan_potap_nastya

Тож днями, коли артистка брала участь у благодійному концерті у Києві, вона відповіла на запитання фанів, які їх найбільше хвилюють. Спочатку глядачі у залі поцікавилися, чи насправді закохані вирішили розірвати шлюб: "Я не розлучаюсь з чоловіком, у мене все добре!" – відповіла Настя.

Настя Каменських під час концерту в Києві відповіла на запитання фанів / Фото: instagram.com/koxannyaa

Також виконавиця відреагувала на запитання фанів, а де подівся її чоловік Потап: "Сонечко, ми ж не близнюки ходити разом. Треба Потап? Подзвони йому, напиши йому і запитай у нього", - відповіла артистка.

Настя Каменських під час концерту в Києві відповіла на запитання фанів / Фото: instagram.com/koxannyaa

Нагадаємо, що не так давно Настя Каменських взяла участь у благодійному концерті у Києві. Артистка виконала лише дві композиції, бо ще не повністю відновила голосові зв'язки після того, як в них знайшли новоутворення. Під час виступу Насті було важко співати, тож вона просила допомоги у глядачів в залі.

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