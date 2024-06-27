Настя Каменських відповіла на хейт, що під час війни продовжує співати російською

Українська співачка Настя Каменських відповіла на критику, що вона, попри війну з Росією, за кордоном продовжує співати російськомовні треки.

Виконавиця зазначила, що виступає з україномовною програмою. Утім, деякі пісні таки може заспівати російською. Як пояснила артистка в інтерв'ю для "Ранку у великому місті", вона це робить для тих, хто не розуміє української, але підтримує Україну. Окрім того, співачка в цьому не бачить нічого кримінального, адже це її треки, які були написані давно.

Також Настя Каменських наголосила, що не вірить хейту в Мережі. Співачка переконана, що українці не писали б таке, а це все справа рук ботів.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

"У мене україномовна програма. У мене є пісні російською мовою, мої пісні. Звичайно, я їх буду виконувати для тих, хто підтримує нашу країну, але не розуміє нашу мову. Мені здається, що все одно це пісні, які я люблю. Це моя історія. Я не бачу в цьому нічого такого кримінального. Мені здається, що найголовніше, що у мене є чітка позиція і все я показую своїми діями. Я вірю, що це боти, я не вірю взагалі, що українці можуть щось таке писати", - прокоментувала співачка.

Настя Каменських також відповіла, чому нині розвиває свою кар'єру за кордоном. За словами артистки, вона завжди була "інтернаціональною" та не орієнтувалася на конкретну країну. Попри це, позиція Каменських лишається незмінною, тож за кордоном співачка продовжує активно розповідати про Україну та про жахливу війну, яку розв'язала Росія.

Настя Каменських / Фото: Пресслужба NK

"Я зрозуміла, що я більше не можу переносити своє життя. Моя позиція чітка. Я дуже люблю свою країну. Я продовжую бути голосом і рупором. Я завжди була інтернаціональною. Я просто намагаюся створювати для того, щоб не зупинятися", - прокоментувала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських випустила новий трек зі співаком OSTROVSKYI. Редакція сайту ТСН.ua раніше писала, як минула презентація нової пісні артистів.

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