Настя Каменських відреагувала на хейт та насмішки після інтерв'ю Маші Єфросиніній

Співачка Настя Каменських відреагувала на хвилю негативних коментарів після свого інтерв'ю телеведучій Маші Єфросиніній.

У Мережі відверта розмова виконавиці з журналісткою викликала серед деяких користувачів обурення та насмішки. Зокрема, Настю розкритикували за те, що вона була не щирою в своїх відповідях, а також поводилася занадто інфантильно, називаючи Машу то "зайчиком", то "котиком".

Втім, як відповіла Каменських, вона була абсолютно чесною в своїх висловлюваннях. Ба більше, співачка зауважила, що пишається цим інтерв'ю.

"Мені шкода, що люди не розбираються в людях. Давайте так, чесність ніколи не нагороджувалася. Ніколи. Це я помітила за 20 років свого досвіду. Я не на 100%, а на 1000% була щирою. Я пишаюся цим інтерв'ю, кожним словом", - сказала Настя і "Неймовірній правді про зірок".

Настя Каменських

Нагадаємо, що під час інтерв'ю співачка розповіла про свій стан під час війни. За словами Каменських, вона дуже важко переживала початок повномасштабного вторгнення, набрала зайві кіло та навіть почала вживати алкоголь. Аби впоратися зі стресом співачка зверталася за допомогою до фахівців.

До речі, 30 вересня Настя Каменських вперше від початку повномасштабної війни дала свій великий сольний концерт в Києві - читайте усі подробиці про подію в матеріалі ТСН.ua.

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