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Настя Каменських випустила танцювальний трек про зиму, складну для кожного українця

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1122
Час на прочитання
1 хв
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Настя Каменських випустила танцювальний трек про зиму, складну для кожного українця

Настя Каменських

Виконавиця запрем'єрила українськомовну композицію "Мама-зима".

Українська співачка Настя Каменських потішила шанувальників музичною новинкою.

Артистка випустила свіжу танцювальну композицію під назвою "Мама-зима" і лірик-відео до неї. Як зазначила сама Настя, ця композиція про зиму, яка є складною для кожного українця. Цим треком артистка закликає слухачів продовжувати вірити в найкраще, як би холодно і темно не було навколо.

"Зима-омана, вона ніби створена, щоб подарувати нам чари передноворічного дива. І це диво у нас буде – на зло всім тим, хто хоче знищити незламний український народ! Я дуже хочу, аби попри зиму та темінь довкола, ми завжди прислуховувалися до своїх почуттів. Зараз так важливо берегти у собі внутрішнє світло і не втрачати надію на краще. Адже як би не було холодно, нас завжди гріють найсильніші почуття – кохання та віра у свою силу!" – розповіла Каменських.

Співачка впевнена: пристрасна любов та жага до життя, що притаманні українському народу, наділяє кожного з нас неабиякою силою. І, тільки повіривши у новорічне диво та об'єднавши свої гарячі серця, ми зможемо пережити цю надскладну зиму.

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Дата публікації
Перегляди
1122
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