Настя Каменських висловилася про стосунки з молодим співаком, з яким мило фліртувала у новому кліпі

Артистка розповіла, як познайомилася з Ostrovskiy та чому саме його запросила знятися у своєму новому відео.

Українська співачка Настя Каменських зізналась, в який стосунках перебуває з молодим артистом Ostrovskiy, з яким мило фліртувала у своєму новому кліпі на пісню "Moloko".

Виконавиця в інтерв'ю для сайту ТСН.ua розповіла, що познайомилася з артистом за лаштунками однієї з музичних премій та добре потоваришувала. Коли Каменських запланувала знімати новий кліп, то вирішила запропонувати Ostrovskiy зіграти одну з ролей. Співачка разом із командою була переконана, що молодому артистові чудово вдасться втілити на екранах молочника, з яким вона за сюжетом мило фліртувала.

Кадри з нового кліпу Насті Каменських / Фото: Пресслужба NK

"Ми усі миттєво обрали Ostrovskyi для головної ролі, коли режисерська команда запропонувала цю ідею. Він — молодий, креативний хлопець із привабливою зовнішністю. Його енергія та харизма — саме те, що ми шукали для виконавця ролі молочника. Він одразу органічно вписався в команду, він не тільки виконує режисерські завдання, а й постійно імпровізує, а головне — з ним легко і приємно було працювати", - висловилася про їхню співпрацю артистка.

До речі, до та після виходу кліпу на екрани довкола Насті Каменських та Ostrovskiy ходило чимало пліток. То артистам приписували спільний дуетний трек, то взагалі подейкували, що між ними романтичні стосунки. Настя Каменських жартівливо відповіла, що "експертам" завжди видніше. Також вона наголосила, що вже звикла до пліток довкола її особистого життя.

Кадри з кліпу Насті Каменських

"Враховуючи кількість пліток про наше розлучення з чоловіком (Потапом — прим. ред.), я вже давно зрозуміла, що людям з боку все видніше. Тож нехай експерти і дадуть відповідь на питання, чи є у нас стосунки з Островським", - жартівливо відповіла виконавиця.

Кадри з кліпу Насті Каменських

Нагадаємо, Настя Каменських днями випустила новий трек, який отримав назву Moloko. Зокрема, виконавиця заспівала в дуеті з відомим співаком. Особливо користувачів зацікавив кліп, де артистка жартівливо "політала" голою на ракеті.

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