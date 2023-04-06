Настю Каменських заскочили у Києві на ВДНГ під час прогулянки з дітьми

Виконавиця влаштувала приємний сюрприз дітям, які через війну покинули свої домівки

Українська співачка Настя Каменських спільно з ГО "Сенсоріка" влаштувала приємний сюрприз для дітей, які покинути свої домівки через російське вторгнення в Україну.

Артистка разом з ними відвідала тимчасовий притулок для тварин, що розташований на ВДНГ, Київ. Головною метою цього візиту було подарувати дітям можливість на декілька годин втілити свої мрії в життя. Ніхто з дітей не здогадувався про те, що в цій прогулянці їм складе компанію відома співачка, тож вони зустріли Настю радісним здивуванням та щирими усмішками.

Настя Каменських з дітьми у притулку для тварин / Фото: Пресслужба NK

Співачка та ГО "Сенсоріка" передали притулку корм для собак та котів, доглядові засоби та амуніцію, а діткам підготували приємні подарунки. Але, звісно, головним презентом були ті позитивні емоції, які діти та артистка отримали від цієї зустрічі. Разом вони познайомилися з пухнастими мешканцями притулку, спілкувались та багато обіймались.

Настя Каменських з дітьми у притулку для тварин / Фото: Пресслужба NK

"Ми — не чарівники! Але ми дуже щасливі і дуже пишаємося тим, що змогли здійснити мрії цих дітей!" — прокоментувала подію засновниця ГО "Сенсоріка" Олена Казакова.

Настя Каменських з дітьми у притулку для тварин / Фото: Пресслужба NK

Настя Каменських зізналась, що ця зустріч зарядила її неймовірним позитивом.

"У мене зараз йде активна підготовка до туру "Я — Україна", також я лікую свої зв'язки, на яких з'явилося новоутворення. Але ці декілька годин з життєрадісними дітьми та тваринами допомогли мені повністю перезавантажитись та вимкнутись від усіх клопотів, відчути незабутні емоції і величезну радість! Якщо у вас немає змоги завести вдома пухнастого улюбленця, ви завжди можете приїхати до притулку, привезти корм та провести час з тваринками. Це буде корисно для вашого ментального здоров'я, а найголовніше - ви зробите добру справу!" – зазначила знаменитість.

Настя Каменських з дітьми у притулку для тварин / Фото: Пресслужба NK

До речі, Настя запримітила, що найбільше дітлахам сподобався пес на прізвисько Джек. Він потрапив до притулку з Гостомеля одразу після деокупації міста. За словами виконавиці, чотирилапий полонив серця всіх присутніх.

"Його привезли з Гостомеля майже одразу після звільнення. Він дуже милий і лагідний, дає лапу, любить цілуватись, я просто в захваті від цієї собаки. Дуже сподіваюсь, він знайде вже зовсім скоро сім'ю, що його полюбить", - розчулено зізналась співачка.

Настя Каменських з дітьми у притулку для тварин / Фото: Пресслужба NK

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських поділилася, що в неї виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. У зв'язках артистки з'явилося новоутворення. Нині знаменитість активно лікується, аби повернути свій голос.

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