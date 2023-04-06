Настю Каменських заскочили у Києві на ВДНГ під час прогулянки з дітьми

Виконавиця влаштувала приємний сюрприз дітям, які через війну покинули свої домівки
Українська співачка Настя Каменських спільно з ГО "Сенсоріка" влаштувала приємний сюрприз для дітей, які покинути свої домівки через російське вторгнення в Україну.
Артистка разом з ними відвідала тимчасовий притулок для тварин, що розташований на ВДНГ, Київ. Головною метою цього візиту було подарувати дітям можливість на декілька годин втілити свої мрії в життя. Ніхто з дітей не здогадувався про те, що в цій прогулянці їм складе компанію відома співачка, тож вони зустріли Настю радісним здивуванням та щирими усмішками.
Співачка та ГО "Сенсоріка" передали притулку корм для собак та котів, доглядові засоби та амуніцію, а діткам підготували приємні подарунки. Але, звісно, головним презентом були ті позитивні емоції, які діти та артистка отримали від цієї зустрічі. Разом вони познайомилися з пухнастими мешканцями притулку, спілкувались та багато обіймались.
"Ми — не чарівники! Але ми дуже щасливі і дуже пишаємося тим, що змогли здійснити мрії цих дітей!" — прокоментувала подію засновниця ГО "Сенсоріка" Олена Казакова.
Настя Каменських зізналась, що ця зустріч зарядила її неймовірним позитивом.
"У мене зараз йде активна підготовка до туру "Я — Україна", також я лікую свої зв'язки, на яких з'явилося новоутворення. Але ці декілька годин з життєрадісними дітьми та тваринами допомогли мені повністю перезавантажитись та вимкнутись від усіх клопотів, відчути незабутні емоції і величезну радість! Якщо у вас немає змоги завести вдома пухнастого улюбленця, ви завжди можете приїхати до притулку, привезти корм та провести час з тваринками. Це буде корисно для вашого ментального здоров'я, а найголовніше - ви зробите добру справу!" – зазначила знаменитість.
До речі, Настя запримітила, що найбільше дітлахам сподобався пес на прізвисько Джек. Він потрапив до притулку з Гостомеля одразу після деокупації міста. За словами виконавиці, чотирилапий полонив серця всіх присутніх.
"Його привезли з Гостомеля майже одразу після звільнення. Він дуже милий і лагідний, дає лапу, любить цілуватись, я просто в захваті від цієї собаки. Дуже сподіваюсь, він знайде вже зовсім скоро сім'ю, що його полюбить", - розчулено зізналась співачка.
Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських поділилася, що в неї виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. У зв'язках артистки з'явилося новоутворення. Нині знаменитість активно лікується, аби повернути свій голос.
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