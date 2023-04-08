Настя Каменських вперше після втрати голосу вийшла на сцену і не змогла повноцінно заспівати

Артистка й сама констатує, що можливість співати ще не повернулася до неї на всі 100%.

Українська співачка Настя Каменських взяла участь у благодійному концерті "Музика війни", яку організував портал muzvar.ua.

Як розповіла артистка, її запросили виконати декілька пісень. Більше, на жаль, Каменських поки заспівати не в силі, оскільки активно відновлює голосові зв'язки після хвороби.

Як відомо, два тижні тому Настя приголомшила, що в її голосових зв'язках з'явилося новоутворення. Співачка могла повністю втратити голос. Наразі Каменських лікується, але відмовити у добрій справі не змогла.

Також зірка поділилася в Instagram коротким відео зі свого першого, до речі, після хвороби, виступу на сцені. Настя виконувала трек "Обіцяю". Було видно, що співачці поки що важко брати високі ноти, тож їй активно допомагали співати пісню шанувальники:

"Хоч сьогодні мій виступ був дуже коротким та, як ви бачите на відео з виступів, можливість співати ще не повернулася до мене на всі 100%. Але я вдячна вам за всю любов і підтримку, яку відчула сьогодні на сцені перед вами. Вже незабаром моє лікування буде завершене, робота зв'язок відновиться і ми ще потужніше заспіваємо на концертах в рамках туру "Я – Україна", - прокоментувала свій виступ Каменських.

Підтримав дружину репер і продюсер Потап. Під постом Насті він написав "Bravo!" і залишив смайли у вигляді оплесків, сердечка і вогника. На що Настя відповіла чоловіку теж сердечком.

Зазначимо, що через появу новоутворення у зв'язках Настя Каменських була змушена перенести дати свого всеукраїнського туру "Я – Україна". Пізніше артистка показала, як в лікарні проходить інтенсивне лікування.

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