Настя Каменських вперше розповіла, як обирала весільну сукню на церемонію з Потапом

Також артистка показала ексклюзивні кадри з весільної церемонії.

Напередодні Дня всіх закоханих українська співачка Настя Каменських уперше поділилася з фанами історією про те, як вона обирала весільну сукню.

Рівно рік тому вийшло відео на хіт "Почуття", в якому Настя знову одягла своє весільне вбрання. А сьогодні у своєму блогу виконавиця розповіла про те, як обирала цю сукню, і вперше поділилася ексклюзивними кадрами з весільної церемонії.

"Я, як і кожна дівчинка, природно, мільйон разів уявляла свою сукню. Саме та сама сукня, в якій я піду під вінець", - каже співачка. Декілька років вона дивилася американську програму Say Yes to the Dress. Дія програми відбувається в одному з найзнаменитіших американських салонів, де дівчата записуються на примірку та обирають собі весільну сукню. Ти за всім цим стежиш, оцінюєш, подобається тобі чи не подобається, - розповідає NK. - Там мільйони суконь, і навіть найвибагливіша наречена знаходить собі вбрання".

Хоча співачка заздалегідь знала, який силует сукні вона шукає, приміряти довелося не один і не два, а десятки варіантів, адже ти ніколи не знаєш, яке саме вбрання виявиться тим самим. До салону разом з нею вирушила ціла "група підтримки": мама Насті, подруга Аня та організатори церемонії Люда та Олена Голубицькі.

"Це був зворушливий момент, бо щоразу, коли я виходила, дівчата починали плакати та кричати: "О, це так мило! Це так круто! Ось воно, ось воно!". І ось уже двадцята сукня пішла, а вони всі говорили "Ось воно!" - сміється співачка.

У результаті NK обрала сукню відомого ізраїльського дизайнера. І хоча своє вбрання співачка називає витвором мистецтва, вона запевняє, що справа не в марці чи дизайні. "Справа в тому, що коли ти одягаєш те саме вбрання, то ти на сто відсотків розумієш, що саме цю сукню ти одягнеш, коли йтимеш під вінець", - каже вона.

Настя дуже любить своє весільне вбрання і досі його зберігає. Рік тому вона надягла його знову для знімання кліпу на трек "Почуття". "Щойно я його одягла, такі одразу в мене спогади неймовірні! Навіть виступили сльози, бо цей святковий день минув для мене як мить! У мене було стільки прекрасного, стільки яскравих вражень, що захотілося на секунду туди повернутися", - розповідає співачка.

Одним із найяскравіших спогадів Настя вважає реакцію батька під час весільної церемонії. "Я йшла під вінець одна, бо мій тато вже не міг ходити, йому було тяжко. І я пам'ятаю, що я практично вже дійшла до Льоші, в цьому вбранні, з такою довгою фатою. Я обернулася, підійшла до тата і поцілувала його. Мені запам'яталося, що в нього на очах були сльози радості та щастя від того, що він побачив цей мій найщасливіший день", - згадує співачка.

У весільному випуску свого блогу Настя також розповідає про те, як обирала весільну зачіску та макіяж. А також радить майбутнім нареченим обов'язково готувати на церемонію дві сукні: одну святкову, "офіційну", а другу – для танців та веселощів. Крім того, у цьому відео співачка поділилася унікальними кадрами із весільної церемонії, першого танцю та святкового шоу.

