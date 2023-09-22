Настя Каменських вперше за довгий час випустила новий кліп, у якому постала з іншою відомою співачкою

Українська співачка Настя Каменських вперше за певний проміжок часу представила нову ліричну композицію "Сяйво" і одразу ніжний кліп до неї.

Зазначимо, що цей трек Каменських записала у дуеті з іншою виконавицею SWOIIA, яку багато хто пам'ятає, як маленьку співачку Ассоль.

Як розповіла Настя, коли вона створювала цю композицію, у неї був певний меседж:

"Сяйво" – пісня, яка надихає та заряджає у цей нелегкий період. Ми усі пам'ятаємо, що найтемніші часи – перед світанком. Зараз усі українці мріють про світанок без тривог. Всередині кожного із нас є внутрішнє сяйво і коли більше, ніж сорок мільйонів українців поєднують це сяйво в неймовірної потужності потік, він має принести в життя кожного світло і добрі події. Саме тому мені прийшла ідея створити таку пісню", - прокоментувала Каменських.

Режисером відео до пісні виступив креативний директор "Євробачення 2023" від України, режисер-постановник та кліпмейкер Герман Нєнов. З Настею Каменських вони працюють вже не перший рік та, за словами режисера, у них завжди була максимальна синергія та єдність думок. А от зі SWOIIA на знімальному майданчику вони зустрілись вперше. Як зазначив Нєнов, у артисток вийшла напрочуд органічна колаборація, в якій вони не конкурували між собою, а тонко відчували і доповнювали одна одну перед камерою.

"Це відео – кольорова палітра емоційного стану кожного українця цієї осені. Чорний – колір скорботи і туги, яку зараз відчуває в своєму серці кожен з нас. Білий – колір світла, чистоти сердець, думок кожного з нас. Помаранчевий – колір світанку, надії та віри у світле майбутнє. А срібний колір символізує сталеві незламні серця кожного з нас. Саме мовою кольорів я намагався сформувати настрій цієї відеороботи і зробити її максимально теплою та чистою", - прокоментував ідею кліпу Нєнов.

Настя Каменських і SWOIIA

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських зробила ще один музичний подарунок шанувальникам і перевела свій хіт "Это моя ночь" українською.

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