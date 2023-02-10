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Настя Каменських вперше за довгий час вийшла на зв'язок з фанами, повідомила де перебуває і чим займається

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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Час на прочитання
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Настя Каменських вперше за довгий час вийшла на зв'язок з фанами, повідомила де перебуває і чим займається

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Виконавиця зізналася, що зараз зосередилася на своєму психологічному здоров'ї.

Українська співачка Настя Каменських досить довго не давала нічого про себе знати, чим занепокоїла своїх шанувальників.

Проте, днями артистка вийшла на зв'язок та поділилася, чому тривалий час не з'являлася у соцмережах та чим наразі займається. За словами Каменських, вона поступово починає виходити із замкнутого стану і багато часу приділяє своєму психологічному здоров'ю:

"Зараз важкі часи для всіх українців. Але з часом вчимося бути ще більш стійкими. Тому я приділяю багато уваги психологічному здоров'ю зараз та намагаюся бути у режимі. Поступово починаю виходити із замкнутого стану та робити те, що вмію найкраще - творити", - поділилася Каменських.

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Також артистка розповіла фанам, що наразі знову повертається до спортивних тренувань, адже за останній час випала з режиму та набрала трохи зайвої ваги.

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Окрім того, Каменських не полишає працювати, активно створює нові пісні та готується до туру "Я – Україна", з яким вже невдовзі поїде містами нашої країни.

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Зірка зізналася, що не втрачати надію та рухатися вперед їй допомагає віра в перемогу та творчість.

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, тим часом олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва вперше від початку повномасштабної війни приїхала з США до України та показала, яким був її шлях додому.

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Дата публікації
Перегляди
6206
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