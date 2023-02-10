Настя Каменських вперше за довгий час вийшла на зв'язок з фанами, повідомила де перебуває і чим займається

Виконавиця зізналася, що зараз зосередилася на своєму психологічному здоров'ї.
Українська співачка Настя Каменських досить довго не давала нічого про себе знати, чим занепокоїла своїх шанувальників.
Проте, днями артистка вийшла на зв'язок та поділилася, чому тривалий час не з'являлася у соцмережах та чим наразі займається. За словами Каменських, вона поступово починає виходити із замкнутого стану і багато часу приділяє своєму психологічному здоров'ю:
"Зараз важкі часи для всіх українців. Але з часом вчимося бути ще більш стійкими. Тому я приділяю багато уваги психологічному здоров'ю зараз та намагаюся бути у режимі. Поступово починаю виходити із замкнутого стану та робити те, що вмію найкраще - творити", - поділилася Каменських.
Також артистка розповіла фанам, що наразі знову повертається до спортивних тренувань, адже за останній час випала з режиму та набрала трохи зайвої ваги.
Окрім того, Каменських не полишає працювати, активно створює нові пісні та готується до туру "Я – Україна", з яким вже невдовзі поїде містами нашої країни.
Зірка зізналася, що не втрачати надію та рухатися вперед їй допомагає віра в перемогу та творчість.
Нагадаємо, тим часом олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва вперше від початку повномасштабної війни приїхала з США до України та показала, яким був її шлях додому.
Читайте також:
- "Антитіла" представили знятий на фронті емоційний кліп "Фортеця Бахмут" – знімання погодили ЗСУ
- Артем Пивоваров прокоментував, чому ніколи не перекладе з російської один свій хіт: "Ніколи не зазвучить українською"
- Ганна Різатдінова про стосунки з мамою, яка залишилася в Криму: "В нас одне прізвище, але ми різні люди"