Настя Каменських вперше за тривалий час показала романтичне фото з Потапом

Українська співачка Настя Каменських та продюсер і репер Потап останнім часом майже не діляться спільним контентом та не розповідають подробиці з особистого життя.

Така поведінка артистів провокує в Мережі чимало пліток. Подейкують, що пара навіть не разом. Утім, подружжя продовжує спростовувати чутки. Сьогодні, 8 травня, Настя Каменських вперше за тривалий час поділилася романтичним фото з Потапом. Щоправда, на знімку можна помітити лише репера. Тим часом співачка ніжно тримала рукою обличчя музиканта.

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Романтичною світлиною виконавиця поділилася не просто так. Річ у тім, що репер святкує день народження. Потапу виповнюється 43 роки.

Тож, артистка у своєму фотоблогу ніжно привітала чоловіка зі святом: "З днем народження, кохання".

А от сам Потап поки на привітання дружини не встиг відреагувати.

Нагадаємо, 8 травня день народження також святкує ведуча Лілія Ребрик. Знаменитості виповнюється 43 роки. Артистка вже показала, як її зі святом ніжно привітав чоловік, танцівник Андрій Дикий.

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