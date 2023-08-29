Настя Каменських вперше за тривалий час показала романтичне фото з Потапом і заговорила про кохання

Українська співачка Настя Каменських вперше за тривалий час потішила прихильників контентом зі своїм чоловіком, репером Потапом.

У своєму Instagram артистка опублікувала романтичний знімок з коханим. На фото Настя позувала перед камерою, обійнявши однією рукою свого чоловіка. Тим часом репер ніжно поклав голову на плече своєї дружини.

Настя Каменських і Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

Під світлиною Каменських поміркувала, чому важливо берегти у собі любов. Співачка зазначила, що саме це тепле почуття допомагає творити, ставати кращими. За словами Насті, саме завдяки любові з'являються приємні моменти та незабутні спогади.

"Зараз особливо важливо берегти у собі любов. Любов до себе, до рідних та близьких, до того, що ви робите та до всього, що нас оточує. Бо з любові виходять найкращі речі в житті, вона надихає на творчість, спонукає до добра та відкриває серця для найтепліших емоцій. Коли ми любимо, ми стаємо кращими версіями самих себе. Саме любов робить наше життя яскравішим та значущим, заповнюючи його чуттєвими моментами та незабутніми спогадами. Нехай любов завжди сяє в серці кожного з нас, наповнюючи цим почуттям всіх, хто вас оточує", - поміркувала виконавиця.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських розсекретила, завдяки чому вона тримає емоційну рівновагу та підтримує внутрішній гармонійний стан.

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