Настя Каменських з легендарним Black Eyed Peas заспівала на Latin American Music Awards на підтримку України

Артисти виконали знаменитий трек гурту Where is the love.

Українська співачка Настя Каменських разом із популярними латиноамериканськими артистами висловили підтримку та солідарність Україні під час проведення однієї з головних музичних премій Latin American Music Awards 2022 у США.

Щорічну премію відкрив всесвітньовідомий гурт Black Eyed Peas з піснею Where is the love, до якого приєдналася Настя Каменських, а також популярні артисти Ozuna, CNCO, Prince Royce, Sofia Reyes, Farrukko та інші.

Виступ був спеціально присвячений на підтримку українського народу та героїв, які сміливо відстоюють свободу та борються з Росією, що підступно та жорстоко ступила на землі незалежної України 24 лютого. Фронтмен гурту Will.i.am інтегрував у пісню гасло Pray for Ukraine. Так репер виразив свою солідарність та підтримку. У цей час масштабний номер супроводжувався емоційними кадрами нищівної війни та постраждалими мирними жителями у зруйнованих містах.

В очах українців у ролику не згасала надія на перемогу і мрія про мирне життя в цілісній і незалежній країні.

Настя Каменських звернулася до глядачів та учасників з проханням якомога гучніше кричати про війну в Україні. Адже така агресія недопустима у 21 столітті: "Війні немає місця в сучасному світі. Благаю вас, не забувайте про мою країну. Говоріть про неї, підтримуйте її як тільки можете. Тому що свобода зараз має інше ім'я. Свобода – це Україна".

Також під час розмови з ведучим Latin American Music Awards – Хуліо Вакейро (Julio Vaqueiro) NK зауважила, що кожна нація має право на незалежність та безпеку.

"Всі ми маємо право жити під мирним небом. Ми всі маємо право на щастя і на свободу. І це те, чому і за що Україна бореться зараз. Це те, про що ми просимо вас. Захистіть нас, підтримуючи Україну", - додала зі сцени співачка.

