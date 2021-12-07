Настя Каменських з мамою та хрещеною кумедно станцювали під індійську пісню

Артистка підняла настрій фанам домашнім відео.

Українська співачка Настя Каменських потішила фанів новим милим відео зі своєю родиною.

Зірка поділилася роликом, на якому постає з мамою Лідією Петрівною та своєю знаменитою хрещеною, Народною артисткою Аллою Кудлай. Мама та хрещена намагаються відтворити за Настею кумедні рухи під трек MC Levin Sua Amiga Deu.

Й у Лідії Петрівни й у Алли Петрівни танець вийшов майже ідеальним. "Люблю свою маму за те, що вона моя мама. І просто обожнюю за те, що вона мені ще й найкраща подруга - і в клуб зі мною поїде, і TikTok запише, і розважить своїми жартами чи історіями з життя. Лідочко, дякую, що ти в мене така кайфова", - підписала ролик Каменських.

Своєю чергою, шанувальники Насті не втрималися, аби не зробити родичкам компліменти: "мама дуже гарна", "мамочка супер і хрещена не промах. Красуні", "які всі три красуні".

Читайте також: