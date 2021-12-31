Настя Каменських з Потапом у святкових familylook розповіли, як зустрінуть Новий рік

Подружжя вже має певні плани.

Українська співачка Настя Каменських напередодні Нового року разом з чоловіком, продюсером та репером Потапом знялися у святковій фотосесії.

Подружжя позувало у себе вдома на тлі прикрашеної ялинки у familylook – однакових блакитних светрах з зображенням оленів. До фотосету долучилася й домашня улюблениця Мімі.

instagram.com/realpotap

У коментарі сайту ТСН.ua Настя поділилася планами щодо святкування Нового року. За словами артистки, щороку у новорічні свята у неї багато виступів і цей рік не виключення.

Однак у щільному графіку Каменських завжди знаходить час для родини, аби разом провести час, запросити близьких додому і відсвяткувати з ними:

"Запросити їх до себе додому, прикрасити ялинку, накрити стіл та повеселитися від душі! Я дуже люблю проводити час у родинному колі, але цього року я навчилася цінувати такі моменти ще більше. Я дуже сумую за татом, і тепер намагаюся ще частіше говорити найдорожчим своїм людям, як сильно я їх люблю", - сказала Настя.

instagram.com/realpotap

Також артистка поділилася, що після Нового року планує з коханим чоловіком влаштувати собі невеличку відпустку:

"Не так важливо, де саме ми святкуватимемо, набагато важливіше – з ким. Головне, що я зрозуміла у році, що минає, - час, який ви проводите з близькими, безцінний. Тому насамперед після свят ми влаштуємо з Льошею собі невелику відпустку – вирушимо до нашої улюбленої країни. Це час для того, щоб сповільнитись, видихнути та набратися сил для реалізації планів. А їх у мене у новому році дуже багато!" – зізналася артистка.

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