Настя Каменських з сумним виглядом розповіла, чого їй найбільше не вистачає під час війни

Співачка Настя Каменських поділилася із шанувальниками новою світлиною.
На своїй сторінці у Instagram Настя Каменських розповіла, як почуває себе зараз та чого найбільше їй не вистачає. Свій допис співачка доповнила фото, на якому постала із сумним виглядом обличчя у домашньому вбранні.
Каменських зізналася своїм прихильникам, що під час війни їй дуже не вистачає відчуття безпеки, яке було до цього.
"Понад усе зараз хочеться повернути те відчуття безпеки та комфорту, яке раніше здавалося чимось звичним. Постійно згадую, як я любила готувати на власній кухні, наводити лад у кімнатах, піклуватись про затишок та комфорт, не думаючи ні про що! Це мій вид медитації і я неймовірно сумую за часами, коли це було нашою буденністю", - написала виконавиця.
Однак Каменських вірить, що у найближчому майбутньому усі українці знову зможуть відчути себе у безпеці.
"Попереду у нас ще кращі часи, розквіт нашої країни і кожного особисто. Тому що такими сильними, загартованими і готовими до боротьби ми не були ще ніколи", - зауважила Настя.
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