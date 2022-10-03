Настя Каменських з сумним виглядом розповіла, чого їй найбільше не вистачає під час війни

На своїй сторінці у Instagram Настя Каменських розповіла, як почуває себе зараз та чого найбільше їй не вистачає. Свій допис співачка доповнила фото, на якому постала із сумним виглядом обличчя у домашньому вбранні.

Каменських зізналася своїм прихильникам, що під час війни їй дуже не вистачає відчуття безпеки, яке було до цього.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

"Понад усе зараз хочеться повернути те відчуття безпеки та комфорту, яке раніше здавалося чимось звичним. Постійно згадую, як я любила готувати на власній кухні, наводити лад у кімнатах, піклуватись про затишок та комфорт, не думаючи ні про що! Це мій вид медитації і я неймовірно сумую за часами, коли це було нашою буденністю", - написала виконавиця.

Однак Каменських вірить, що у найближчому майбутньому усі українці знову зможуть відчути себе у безпеці.

"Попереду у нас ще кращі часи, розквіт нашої країни і кожного особисто. Тому що такими сильними, загартованими і готовими до боротьби ми не були ще ніколи", - зауважила Настя.

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