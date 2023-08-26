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Настя Каменських зачарувала сонячними фото та розповіла, що допомагає їй тримати емоційну рівновагу

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Настя Каменських зачарувала сонячними фото та розповіла, що допомагає їй тримати емоційну рівновагу

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Зірка поділилася секретами гармонійного стану.

Українська співачка Настя Каменських вийшла на зв'язок з шанувальниками та поділилася новими фото.

Сонячні селфі виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Каменських позувала у толстовці з розпущеним кучерявим волоссям та легким макіяжем. 

У своїй публікації співачка вирішила поділитися з фанами особистими подробицями та розповісти, як під час війни їй вдається тримати емоційний баланс.

"Емоції — це невід'ємна частина нашого життя і вони мають великий вплив на наш фізичний та психологічний стан. Нормально відчувати різні емоції - це природний прояв нашого внутрішнього стану. Та інколи вміння керувати своїм емоційним станом значно допомагає покращити самопочуття та зберегти гармонію з собою та у взаєминах з іншими. Ділюсь з вами тим, що допомагає мені. Навчаюсь розпізнавати свої емоції та те як вони впливають на мої дії і реакції. Приймаю свої почуття без суджень і визнаю їх, для того, щоб краще зрозуміти себе. Намагаюсь розвивати свою здатність сприймати та розуміти емоції інших людей. Це допомагає мені побудувати здорові стосунки та зміцнити емоційну зв'язок з навколишнім світом. Намагаюсь переосмислювати негативні ситуації і знаходити позитивні сторони", - поділилася Настя. 

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

До того ж, виконавиця підтримує, що у разі, коли самостійно з переживаннями впоратися не вдається, не варто нехтувати допомогою.

"Коли я відчуваю, що не можу самостійно впоратися зі своїми емоціями, звертаюся за допомогою до психолога, адже у ХХІ столітті - це норма і дійсно допомагає краще пізнати себе. Піклуйтесь про себе та свій емоційний стан, адже це так важливо", - розповіла Настя.

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Дата публікації
Перегляди
392
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