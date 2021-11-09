Настя Каменських захопила спокусливим танцем з мамою та хрещеною Аллою Кудлай

Настя Каменських захопила спокусливим танцем з мамою та хрещеною Аллою Кудлай

Ролик вони записали на святкуванні дня народження мами зірки.

Співачка Настя Каменських захопила відео, де танцює з мамою Лідією та хрещеною, артисткою Аллою Кудлай.

Так, днями мама зірки святкувала день народження. NK влаштувала розвагу та записали з близькими декілька роликів для свого TikTok.

У першому відео вони спокусливо танцювали на камеру.

На реакцію фанів не довелося довго чекати. У коментарях юзери написали, що жінки мають приголомшливий вигляд.

Дівчатка, ви суперові

Красуні

Які круті

У другому відео до тріо долучилася подруга Насті, колишня дружина Позитива – Анна. Вони зняли ролик під пісню Алли та Лідії – "Подруга".

У відповідь фани потішили кумів компліментами: "Мама і хрещена - красуні", "Ліда – вогонь", "Яка ж Алла Кудлай красуня".

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