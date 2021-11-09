Настя Каменських захопила спокусливим танцем з мамою та хрещеною Аллою Кудлай

Ролик вони записали на святкуванні дня народження мами зірки.
Співачка Настя Каменських захопила відео, де танцює з мамою Лідією та хрещеною, артисткою Аллою Кудлай.
Так, днями мама зірки святкувала день народження. NK влаштувала розвагу та записали з близькими декілька роликів для свого TikTok.
У першому відео вони спокусливо танцювали на камеру.
@nkofficial
Мои малышки♬ оригинальный звук -
На реакцію фанів не довелося довго чекати. У коментарях юзери написали, що жінки мають приголомшливий вигляд.
- Дівчатка, ви суперові
- Красуні
- Які круті
У другому відео до тріо долучилася подруга Насті, колишня дружина Позитива – Анна. Вони зняли ролик під пісню Алли та Лідії – "Подруга".
@nkofficial
Ааааааа♬ оригинальный звук - Ксения
У відповідь фани потішили кумів компліментами: "Мама і хрещена - красуні", "Ліда – вогонь", "Яка ж Алла Кудлай красуня".
Читайте також: