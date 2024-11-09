Настя Каменських замилувала, як з 69-річною мамою вдома на кухні готувала

Українська співачка Настя Каменських потішила фанів родинним контентом.

Так, виконавиця у фотоблогу показала свою маму Лідію Петрівну, яка нещодавно відсвяткувала день народження. Разом з рідною людиною артистка взялася за приготування круасанів у своєму будинку. Каменських у сторіз показала, як з мамою власноруч їх старанно ліпила та викладала на деко. Зірка зізналася, що залишилася неабияк задоволена проведеним часом з Лідією Петрівною.

Настя Каменських з мамою / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

"Вирішили з мамою порадувати себе смачненьким і приготувати круасани. Насолоджувалися процесом і часом разом", - зазначила артистка.

І вже після випікання Настя показала фанам результат. Проте, за словами співачки, очікування не були виправданими. І готові круасани їм не сподобалися.

"Цього разу у нас нічого не вийшло", - поділилася Каменських.

Настя Каменських з мамою напекла рогаликів / Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва показалася зі своїм чоловіком Мішею Кацуріним і засвітили інтер'єр свого просторого будинку під Києвом. До того ж чоловік артистки показав, як вона у ліжку з його дітьми бавиться.

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