Настя Каменських запалила у дуеті з легендарною польською співачкою Kayah

Українська співачка Настя Каменських заспівала у запальному дуеті з відомою польською виконавицею Kayah.

Артистки зустрілися на благодійному заході на підтримку України у роковини початку повномасштабної війни на G2 Арені в Польщі. У дуеті NK та Kayah виконали пісню "Ramię W Ramię" двома мовами.

У Instagram Каменських поділилася відео з виступу та подякувала поляками за таку міцну підтримку українців.

"Вчора на G2 Арені відбувся благодійний концерт на підтримку України, де ми заспівали разом з Kayah - видатною польською співачкою - пісню "Ramię W Ramię" ("Разом, разом"), що дуже символічно, адже саме Польща є надійним союзником України з перших днів повномасштабного вторгнення. Тому ця пісня стала для мене можливістю висловити всю вдячність Польщі за цілий рік спільного протистояння несправедливості та злу, яке прийшло на нашу землю. Дякуємо", - поділилася Настя.

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Раніше співачка Джамала розповіла, як їй стало зле перед концертом у Польщі та їй викликали "швидку". Виступ виконавиці був під загрозою зриву.

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