Настя Каменських заспівала в дуеті з відомим артистом і у відео жартівливо "політала" голою на ракеті

Українська співачка Настя Каменських потішила прихильників новою запальною піснею, яка отримала назву "Moloko".

Трек артистка записала у дуеті з популярним виконавцем домініканського походження Atomic Otro Way. Реліз пісні був запланований ще на 2022 рік, однак повномасштабна війна в Україні поставила ці плани на паузу. І ось, нарешті Каменських презентує новинку.

Спочатку прем'єра "Moloko" відбулася в ефірі американського шоу Premier Impacto, а вже сьогодні, 29 квітня, артистка презентує пісню на легендарному телешоу "Despierta America".

Кадри з нового кліпу Насті Каменських / Фото: Пресслужба NK

Настя Каменських вже й встигла представити оригінальний кліп до композиції, робота над яким відбувалася в Україні. Зокрема, у відео виконавиця продемонструвала своє відмінне почуття гумору.

У кліпі співачка політала на ракеті у космос. Таким чином артистка посміялась над вірусним мемом про себе "гола на ракеті", який стрімко поширився Мережею після одного з інтерв'ю артистки. На ракеті Каменських прилітає на планету Moloko, яка спеціально для цього відео була створена режисеркою Лізою Рудою. Там глядачі занурюються в захопливий сюрреалістичний світ.

"Я завжди прагнула бути різною у своїй творчості, дивувати глядачів та слухачів. Я мріяла створювати музику, яка не має кордонів. І для мене важливо доповнювати свої пісні яскравими візуалами, які відображають настрій та емоції, викладені у них. Кліп "Moloko" — це подорож у світ рожевих фантазій, де кожен з нас може на декілька хвилин заховатись серед м'яких хмаринок та яскравих героїв від усіх проблем. Це ідеальний світ, де панує суцільний позитив і щастя", - висловилася про свою нову роботу співачка.

Кадри з нового кліпу Насті Каменських / Фото: Пресслужба NK

У кліпі Каменських постала у чотирьох образах: жінка-спокусниця, жінка-фея, антична жінка у вологій сукні та сучасна Шахерезада. Також неочікувано та креативно з'являється у відео Atomic, оживаючи на упаковці з-під пластівців. А роль молочника в кліпі зіграв молодий український співак Ostrovskyi.

Кадри з нового кліпу Насті Каменських / Фото: Пресслужба NK

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