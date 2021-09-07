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Настя Каменських зізналася, що набрала зайву вагу після смерті батька

Настя Каменських зізналася, що набрала зайву вагу після смерті батька

Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

Артистка поділилася, що заїдала горе.

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно налякала фанів набряклим обличчям, не приховує, що має комплекси.

Ні для кого не секрет, що у Каменських була зайва вага, до якої призвели постійні гастролі, стреси і неправильне харчування, йдеться у "ЖВЛ".

Та, врешті, Настя взяла волю в кулак – зайнялася спортом, скинула небажане і створила тіло своєї мрії. Та нещодавно в одному з інтерв'ю співачка зізналася, що попри постійну роботу над собою, комплекси щодо власного тіла в неї залишилися.

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

"У мене є комплекси, як у кожної людини. Я, наприклад, набрала декілька кілограмів, тому що після смерті батька, кожен переживає горе по-своєму. Я його заїдаю. Мама навпаки схудла, у неї ком у горлі був. А у мене навпаки, коли гладшаєш, то створюєш собі як фортецю. Намагаюся любити себе навіть такою якою є, навіть з набраними кілограмами", - зізналася артистка.

Каменських не приховує, що й досі перебуває у процесі прийняття себе. А стрес, який вона пережила після втрати батька на початку 2021-го, припинила заїдати лише пів року по тому. Співачка впевнена, все починається з голови, а красиве тіло – це насамперед робота над своїми думками.

Нагадаємо, наприкінці серпня Настя Каменських поділилася секретом ідеальної фігури. Артистка постійно працює на своїм тілом.

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