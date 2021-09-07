Настя Каменських зізналася, що набрала зайву вагу після смерті батька

Артистка поділилася, що заїдала горе.

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно налякала фанів набряклим обличчям, не приховує, що має комплекси.

Ні для кого не секрет, що у Каменських була зайва вага, до якої призвели постійні гастролі, стреси і неправильне харчування, йдеться у "ЖВЛ".

Та, врешті, Настя взяла волю в кулак – зайнялася спортом, скинула небажане і створила тіло своєї мрії. Та нещодавно в одному з інтерв'ю співачка зізналася, що попри постійну роботу над собою, комплекси щодо власного тіла в неї залишилися.

Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

"У мене є комплекси, як у кожної людини. Я, наприклад, набрала декілька кілограмів, тому що після смерті батька, кожен переживає горе по-своєму. Я його заїдаю. Мама навпаки схудла, у неї ком у горлі був. А у мене навпаки, коли гладшаєш, то створюєш собі як фортецю. Намагаюся любити себе навіть такою якою є, навіть з набраними кілограмами", - зізналася артистка.

Каменських не приховує, що й досі перебуває у процесі прийняття себе. А стрес, який вона пережила після втрати батька на початку 2021-го, припинила заїдати лише пів року по тому. Співачка впевнена, все починається з голови, а красиве тіло – це насамперед робота над своїми думками.

Нагадаємо, наприкінці серпня Настя Каменських поділилася секретом ідеальної фігури. Артистка постійно працює на своїм тілом.

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