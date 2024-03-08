Настя Каменських знялася топлес і показала подарунок від Потапа

Артистка поділилася з шанувальниками пікантним фото.
Українська співачка Настя Каменських розбурхала уяву шанувальників спокусливим фото.
На сторінці в Instagram виконавиця розмістила кадр, де зображена у білому халаті. Артистка приспустила своє вбрання так, щоб було видно бюст. Втім, груди виконавиця прикрила тюльпанами. І, як зізналася зірка, букет їй подарував чоловік, продюсер Потап.
Під фотографією Каменських поміркувала, наскілки важливо бути незалежною і не чекати від когось вчинків:
“Бути собою, любити та цінувати себе понад усе. Ламати стереотипи, виходити за рамки та не боятися мріяти і проявляти свої найпотаємніші “Я”.Не чекати від когось вчинків, а мати достатньо внутрішньої сміливості, щоб діяти та досягати вершин. Рухатись вперед і не боятись засуджень. Бо ми у себе такі одні: дуже різні, але прекрасні у кожному прояві. Робіть собі свято щодня. Адже кожен новий день прожитого життя - це вже найкращий привід сказати собі “дякую” та усміхнутися своєму відображенню”, - сказала співачка.
Зазначимо, що наразі Настя Каменських перебуває у турі містами України з оновленою програмою. Коли артистка в автобусі прямувала з концертом до Запоріжжя, члени її команди передали їй подарунок від її чоловіка Потапа. Коханий Каменських презентував їй подушку зі своїм зображенням.
Нагадаємо, що останнім часом в Мережі активно обговорюють розлучення Потапа і Насті Каменських. Та саме подружжя на чутки не реагує. А не так давно Каменських вперше за довгий час запостила відео з кадрів з Потапом перед початком повномасштабної війни.
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