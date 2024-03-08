Настя Каменських знялася топлес і показала подарунок від Потапа

Українська співачка Настя Каменських розбурхала уяву шанувальників спокусливим фото.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила кадр, де зображена у білому халаті. Артистка приспустила своє вбрання так, щоб було видно бюст. Втім, груди виконавиця прикрила тюльпанами. І, як зізналася зірка, букет їй подарував чоловік, продюсер Потап.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Під фотографією Каменських поміркувала, наскілки важливо бути незалежною і не чекати від когось вчинків:

“Бути собою, любити та цінувати себе понад усе. Ламати стереотипи, виходити за рамки та не боятися мріяти і проявляти свої найпотаємніші “Я”.Не чекати від когось вчинків, а мати достатньо внутрішньої сміливості, щоб діяти та досягати вершин. Рухатись вперед і не боятись засуджень. Бо ми у себе такі одні: дуже різні, але прекрасні у кожному прояві. Робіть собі свято щодня. Адже кожен новий день прожитого життя - це вже найкращий привід сказати собі “дякую” та усміхнутися своєму відображенню”, - сказала співачка.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Зазначимо, що наразі Настя Каменських перебуває у турі містами України з оновленою програмою. Коли артистка в автобусі прямувала з концертом до Запоріжжя, члени її команди передали їй подарунок від її чоловіка Потапа. Коханий Каменських презентував їй подушку зі своїм зображенням.

Настя Каменських показала подарунок від Потапа / Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, що останнім часом в Мережі активно обговорюють розлучення Потапа і Насті Каменських. Та саме подружжя на чутки не реагує. А не так давно Каменських вперше за довгий час запостила відео з кадрів з Потапом перед початком повномасштабної війни.

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