Настя Покрещук показала себе до і після збільшення вилиць, та нарвалася на критику

Настя Покрещук показала себе до і після збільшення вилиць, та нарвалася на критику

Попри негатив, блогерка тішиться своєму відображенню у дзеркалі.

Володарка найбільших вилиць у світі Анастасія Покрещук знову взялася порівнювати себе до та після пластики.

Українська блогерка неодноразово розповідала, що до того, як змінила своє обличчя, вона ненавидила свою зовнішність та вважала себе некрасивою. Зараз же, після численних операцій та уколів краси, зірка Мережі задоволена своїм відображенням у дзеркалі.

Настя опублікувала в Instagram фотоколаж, де показала знімок трирічної давнини і сучасну світлину. На першому кадрі Покрещук постала білявкою, з натуральними вилицями та зі збільшеними губами. На другому – після низки трансформацій та із червоними пасмами.

Анастасія Покрещук до і після пластики / instagram.com/_just__queen_

"30 років і 33, пацани. Кого обереш ти? Всього три роки різниця, а результат приголомшливий, я вважаю", – підписала публікацію вона.

Втім, більшість юзерів зазначили, що Настя перестаралася з пластикою, додавши, що "до" їм більше до душі.

Що занадто, то не здраво

Красуня була

До краще, зробила з себе виродку

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